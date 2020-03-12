جراح بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يبتكر جهازا لتثبيت كسور المرافق لدى الأطفال في دقائق

المناطق - محمود القاضي

حصل جراح سعودي من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على براءة اختراع عالمية تمثلت في ابتكار جهاز لتثبيت كسور المرفق لدى الأطفال ، حيث تم تسجيل الجهاز لدى مركز تسجيل براءة الاختراع الأمريكي بمدينة واشنطن عبر مركز تسجيل براءات الاختراع بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وذلك لشراء براءة الابتكار للجهاز تحت إشراف المركز .

وأشار مخترع الجهاز جراح العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور سليمان الشمري أن الجهاز يعد فريدا من نوعه بما يمتاز به من خصائص جعلت العديد من شركات تصنيع الأجهزة الطبية لتثبيت كسور العظام الأمريكية تدخل في مفاوضات معه لتصنيعه مشيرا الى أن ومن أبرز ميزات الجهاز أنه يحد من مضاعفات التدخل الجراحي ، كما يقلل من وقت العمليات الجراحية بمتوسط ١٠دقائق على الأكثر لكل عملية ، كما يقل مقدار الأشعة السينية بنسبة 90% ، و يقلل من التكلفة الإجمالية للعملية بمقدار 80% ، و يقلل من مقدار أدوية التخدير العام للمريض بحيث أن المرضى تتراوح أعمارهم من عمر سنة و اربع اشهر لعمر أربعة عشر سنة الذين يتعرضون لهذا النوع من الكسور .

ولفت الى أن كسر المرفق لدى الأطفال يعد من أكثر الكسور شيوعاً بمعدل 404 حالة سنوياً ، منها 75%من الحالات تأتي خارج أوقات الدوام الرسمي مما يستوجب التدخل الجراحي في أوقات متأخرة من الطاقم الطبي المناوب ويعد هذا الجهاز هو أول جهاز تم تطويره وتصميمة بالكامل في جامعة سعودية 100% و تسجيل براءة الابتكار له في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص جراحة العظام ، لافتا الى أن الاختراع يتماشى مع توجه الرؤية الوطنية 2030 ، في مجال تطوير الأجهزة الطبية و الجراحية ، منوها الى أنه بصدد تطوير ثلاث أجهزة طبية أخرى بمختلف التخصصات الدقيقة في تخصص جراحة العظام كالطب الرياضي و القدم والكاحل .

من جانبه ذكر مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بان الجامعة والمستشفى الجامعي بالخبر يُسخّران كافة الإمكانيات للمخترعين وذلك في ضوء ما يتم توفيره من خلال مركز براءة الاختراع ونقل التقانة وهذا ليؤكد أن الجامعة تسخر بالإمكانيات والكوادر البشرية القادرة على أن تقدم اختراعات وابتكارات تخدم البشرية في شتى المجالات والعلوم وكان اختراع الدكتور سليمان الشمري احد الأمثال القريبة التي من شانها أن تحول احدى العمليات المعقدة الى بسيطة مختصرة بذلك الجهد والمال وبأفضل النتائج وبأعلى جودة متمنياً التوفيق له وللجميع .

كما نوه وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للابتكار وريادة الأعمال الدكتور عمر بن محمد المعمر الي أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تسعي سعيا حثيثا الي تعزيز بيئة الابتكار ودعم المخترعون من منسوبي الجامعة في كافة المجالات وسجلت الجامعة حتى الآن نحو ١٥٠ براءة اختراع وتعمل على إبراز جهود للمخترعين وتوفير الدعم المناسب لاستثمار إنتاجه الفكري حيث تعمل حاليا على تنظيم اللقاء الأول للمخترعين حيث يسعى اللقاء الي ربط المخترعين بالمستثمرين في مبادرة لزيادة المحتوى المحلي وفق رؤية ٢٠٣٠.