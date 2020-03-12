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قرار ترامب بفرض الحظر على السفر يهبط بأسعار النفط

قرار ترامب بفرض الحظر على السفر يهبط بأسعار النفط

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قرار ترامب بفرض الحظر على السفر يهبط بأسعار النفط

قرار ترامب بفرض الحظر على السفر يهبط بأسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=842193
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الخميس، في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشي فيروس كورونا بأنه وباء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.65 دولار أو ما يعادل 4.6 بالمئة إلى 34.14 دولار للبرميل، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات متدنية بلغها في وقت سابق، كما انخفض عقد خام برنت نحو أربعة بالمئة الأربعاء.

وهبط الخام الأميركي 1.38 دولار أو ما يعادل 4.2 بالمئة إلى 31.60 دولار للبرميل بعد أن نزل أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، حسبما ذكرت “رويترز”.

والخامان القياسيان منخفضان نحو 50 بالمئة عن مستويات مرتفعة بلغاها في يناير، وسجلا يوم الاثنين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991.

واتسع فارق السعر بين أسعار برنت في الأجل القريب وفي الأجل الأطول ليسجل أكبر فارق في خمس سنوات، مما حفز المتعاملين على ملء الخزانات بالنفط بغرض تخزينه للتسليم في وقت لاحق بينما يراهنون على أن الأسعار سترتفع.

كما تراجعت الأسهم العالمية الخميس، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلّق جميع الرحلات من أوروبا فيما كشف عن تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال اتحاد بقطاع الطيران الأميركي إن حظر السفر، الذي يستثني بريطانيا، سيلحق الضرر بشركات الطيران الأميركية.

ويعني التحرك المفاجئ على الأرجح تسجيل هبوط آخر في الطلب على وقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود في سوق نفط متضررة بالفعل، على الرغم من صعوبة تحديد حجم الضرر.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعات طلب النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تتوقعان حاليا انكماش الطلب في الربع الجاري.

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