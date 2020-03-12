تأجيل تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بنظام (نور)

المناطق - الرياض

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام، عن تأجيل عمليات تسجيل طلاب الصف الأول ابتدائي في نظام نور الى اشعار اخر؛ وذلك نظرا للظروف الراهنة.

وقالت الشهري: نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ فقد تقرر تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة التعليم نظام نور، وهو عبارة عن برنامجا خدميا مهما يساعد أولياء أمور الطلبة في مراحل التعليم الأولي في متابعة أداء الطلاب ومتابعة نتائجهم والتفاعل وتقديم رغبات النقل الداخلي والخارجي، وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يتعلق بنظام نور داخل المملكة.

ويستهدف (نور) الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي والإشرافي وفقًا لمعايير الجودة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل المعرفة، وهو ما يمكن من الوصول إلى مخرجات متميزة مواكبة لمستجدات العصر في إطار الإسلام عقيدة ومنهجا.