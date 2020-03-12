البرازيل تعلن إصابة وزير “اجتمع ترامب” بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

قال مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، الخميس، إن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، الذي التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.

ورافق واجنجارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة، في نهاية الأسبوع الماضي، ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى يسار الرئيس الأميركي.

وقالت البرازيل، في البيان، إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير “حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

وأضافت الرئاسة البرازيلية، في بيان، لفرانس برس، أن السلطات اتخذت “كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الرئيس” البرازيلي، من دون أن تعلن ما إذا كان بولسونارو قد خضع للفحص أيضا.

وكان الرئيس الأميركي قد أشار في وقت سابق الأربعاء، إلى أنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، موضحا أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، كما أن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.

وأوضح ترامب، في حديث للصحفيين، بمقر الكونغرس في العاصمة واشنطن، أن طبيب البيت الأبيض قام بمراجعة حالته الصحية، وفق ما نقلت رويترز.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، لبحث سبل مواجهة الفيروس”لا أشعر بداع لذلك…أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية”.