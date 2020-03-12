الدفاع المدني يرفع تأهبه ويطبق خطة مواجهة الأمطار والسيول في تبوك ومحافظاتها

المناطق- تبوك- علي العميري:

رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ‏تأهبها واستعداداتها ‏في تنفيذ خطة مواجهة الامطار والسيول وتسخير كافة امكانياتها البشرية والآلية في مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لكل محافظة ‏وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية .

كما تم صباح هذا اليوم وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك عقد اللجنه الفورية في مدينة تبوك واللجان الفرعية بالمحافظات للوقوف والمتابعة من قبل جميع اعضاء اللجنة حسب مايتطلبه الموقف من احتياطات لازمة وتسخير كافة الامكانيات من جميع الجهات الحكومية سواء داخل المحافظة او في المراكز التابعة لها .

وتنوه على الجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.