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الصحة المصرية: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المصرية: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842239
المناطق _ القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وحالة وفاة لسيدة بمحافظة الدقهلية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن من بين الحالات الجديدة 6 أشخاص بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن الحالات من ضمنها 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، فضلا عن الحالة التي توفيت اليوم، مبينًا أن حالة الوفاة لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية.
وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط” حالة السيدة المصرية التي توفيت اليوم، والأخرى للألماني الذي توفي يوم الأحد الماضي.
ولفت الانتباه إلى خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.
وبين المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة

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