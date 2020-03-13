تأهيل “40” حالة من ذوات الإعاقة نفسياً بالرياض

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اختتم القسم النفسي بمركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج وانشطة العام الأول من “الورشة النفسية لذوات الإعاقة “التي استهدفت “40” حالة من المشمولات بالرعاية داخل المركز .

وتقدم الورشة مجموعة من الخدمات والأنشطة المختلفة مثل البرامج التربوية والتعليمية والسيكودراما التربوية وبرامج تعديل السلوك وفق آلية وخطة محددة

يشرف على تنفيذها الكادر النفسي بالمركز بهدف تطوير بعض جوانب القصور لدى المقيمات وزيادة الثقة بالنفس والتأقلم مع الصعوبات التي يعانون منها وتفريغ الطاقة والنشاط الزائد لديهن وتزويدهن بعدد من الخبرات الحسية والإدراكية وتعديل السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية الأخرى .

الجدير بالذكر أن مركز تأهيل القدس بالرياض يضم “180” من ذوات الإعاقة ويقدم لهن بالإضافة إلى خدمات الرعاية والإيواء العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية على مدار العام.