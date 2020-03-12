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وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية ويلتقي بقادة الصناعة بينبع الصناعية

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وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية ويلتقي بقادة الصناعة بينبع الصناعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية ويلتقي بقادة الصناعة بينبع الصناعية
http://almnatiq.net/?p=842251
المناطق _ الرياض

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من قيادات الهيئة الملكية .
واستعرض الاجتماع أهم الخطط والمشروعات لمدن الهيئة الملكية، الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، راس الخير، جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، إضافة لعدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع ، كما اطلع معاليه، على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية .
بعد ذلك التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وبحضور معالي رئيس الهيئة الملكية برؤساء الصناعات بمدينة ينبع الصناعية، وجرى استعراض خطط الوزارة لدعم وتحفيز الصناعات، واستمع معاليه لاقتراحات وأفكار الصناعيين التطويرية للقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 .
كما اختتم معاليه زيارته بجولة ميدانية شملت المنطقة الصناعية والسكنية والمشروعات الحديثة للهيئة الملكية بينبع التي شملت المجمع الحكومي وكلية ينبع الجامعية للبنين وتوسعة المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.

 

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