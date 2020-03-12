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مستشفى تمير العام يستقبل 11 إصابة في حادث مروري

مستشفى تمير العام يستقبل 11 إصابة في حادث مروري
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المناطق _ الرياض

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، استنفرت “صحة الرياض” طواقمها الطبية بمستشفى تمير العام ، وذلك إثر اصابة نحو 11 شخص من عائلتين بحادث مروري اليوم الخميس ، أوضح ذلك مدير المستشفى الأستاذ عبد الله البديري .
وأعلن قسم الطوارئ و الاسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ، و تم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ماهو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات ، وتم تقديم الخدمات الطبية حيث غادر جميع المصابين ، عدا حالتين .

وناشدت “صحة الرياض كافة سالكي الطرق، بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.
وأشارت إلى أنها تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.

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