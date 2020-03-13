السودان تعلق الرحلات الجوية مع ثمان دول

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المناطق _ الخرطوم

أوقفت السودان إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة بجائحة فيروس الكورونا وطلب من المواطنين السودانيين عدم السفر لهذه الدول إلا لضرورات قصوى.
وسمى القرار الذي أصدره وزير مجلس الوزراء عمر مانيس حسب قوائم الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية لتشمل كل من كوريا ، الصين ، إيطاليا ، إيران ، فرنسا ، إسبانيا ، اليابان وجمهورية مصر العربية.

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