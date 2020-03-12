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الشؤون الإسلامية بالقصيم تحدد عدداً من المساجد المساندة للجوامع بسبب كورونا

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الشؤون الإسلامية بالقصيم تحدد عدداً من المساجد المساندة للجوامع بسبب كورونا

الشؤون الإسلامية بالقصيم تحدد عدداً من المساجد المساندة للجوامع بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=842279
المناطق _ بريدة
تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم مع توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحماية من فايروس  كورونا وذلك بوضع معقمات لليدين عند عدد من الجوامع بالمنطقة كما وجه الشيخ وجب بن علي العتيبي المدير العام للفرع جميع مدراء الإدارات بمتابعة وتنفيذ توجيه معاليه حيال قصر وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في جميع الفروض والتعميم على أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة بأن لا تزيد خطبة وصلاة الجمعة عن خمس عشرة دقيقه وأشار الشيخ العتيبي إلى انه تم تحديد عددا من المساجد بالمنطقة لمساندة الجوامع تخفيفا للزحام وتم تكليف خطباء من الخطباء المتعاونين تماشيا مع توجيه معالي الوزير يحفظه الله اعتبارا من هذه الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٨ وأضاف الشيخ وجب إلى أنه تم التوجيه للأئمة بمراقبة صفوف المصلين وجعل بينها فاصلا بمقدار صف بين كل صفين في جميع المساجد في الصلوات الخمس احترازا لهذا الوباء
وفي ختام تصريحه نوه الشيخ وجب بلفتة معالي الوزير لمنسوبي الوزارة وللخطباء بوجه أخص إلى أن هذا التعميم والتوجيه يأتي في إطار ما تبذله كافة أجهزة الدولة للوقاية من هذا الوباء واحترازا وأنه يجب أن يعلم الجميع أن الواجب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تتبع الإشاعات ونشرها لما في ذلك من ترويع للناس
من جانبه  وجه الشيخ العتيبي شكره وتقديره للزملاء مدراء الإدارات على تفانيهم وحرصهم بتنفيذ توجيه معالي الوزير
سائلا  الله أن يجنب المسلمين هذا الوباء وخطره وأن يرفع الله البلاء عن هذه الأمة….

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