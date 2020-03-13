احدث الأخبار

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا
أبرز المواد
 أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية
أبرز المواد
 حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه
أبرز المواد
 إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1
أبرز المواد
 شاهد…ضبط عدد من المخالفين لقرار تعليق الدخول والخروج من القطيف
أبرز المواد
 «الصحة» تستحدث أداة «سالم» للتعامل مع «كورونا» وتقييم المخاطر الصحية في التجمعات
أبرز المواد
 إيران..المعارضة تحذر صندوق النقد من الاستجابة لدعم النظام لمكافحة فيروس كورونا وتطالب بتقديم دعم مباشر للمستشفيات
أبرز المواد
 مدني المدينة المنورة يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
أبرز المواد
 إخضاع رئيس الوزراء الكندي للعزل بعد تأكيد إصابة زوجته بفيروس «كورونا»
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يعرض 2000 يورو لكل مهاجر يعود طواعية إلى بلاده
أبرز المواد
 مع انتشار «كورونا».. 4 أنواع من الشاي لحماية الجهاز التنفسي من «الفيروسات»
أبرز المواد
توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

أبرز المواد
أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

أبرز المواد
مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

أبرز المواد
حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه

حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه

أبرز المواد

إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1

إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1
http://almnatiq.net/?p=842305
المناطق_رويترز

ألغيت جائزة أستراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا قبل ساعات من انطلاق التجارب الحرة الأولى في حلبة ألبرت بارك، وقال منظمو جائزة أستراليا في بيان “في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت أستراليا أفصحت إدارة فورمولا 1 لمنظمي جائزة أستراليا عن نيتها بإلغاء جميع أنشطة جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1.

“في ضوء هذا القرار والنصائح التي حصلنا علينا من مسؤول الصحة في قطاع خدمات الصحة والسكان بحكومة ولاية فيكتوريا يعلن منظمو جائزة أستراليا الكبرى إلغاء السباق على الفور”.

وكانت هناك شكوك كبيرة حول السباق الافتتاحي للموسم بعد انسحاب مكلارين بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا، وتأجلت الجولة الرابعة للبطولة في شنغهاي التي كان من المقرر إقامتها في أبريل نيسان فيما أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى أن السباق يوم 22 مارس آذار سيقام بدون جماهير.

وساد الارتباك في حلبة ألبرت بارك مع حضور الجماهير فيما نقلت شبكة تشانل ناين المحلية عن رئيس جائزة أستراليا الكبرى أن الجمهور سيتم منعه من حضور السباق.

وتجمعت مئات الجماهير أمام الأبواب المغلقة قبل إعلان دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أنه سيتم منع حضور الجماهير حتى لو اقيم السباق.

وكانت هناك ضغوط من فرق فورمولا 1 وقال مرسيدس إنه طلب من المنظمين إلغاء السباق وإنه حزم أمتعته لمغادرة الحلبة.

روابط ذات صلة

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا
أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا
مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*