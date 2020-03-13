إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1

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ألغيت جائزة أستراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا قبل ساعات من انطلاق التجارب الحرة الأولى في حلبة ألبرت بارك، وقال منظمو جائزة أستراليا في بيان “في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت أستراليا أفصحت إدارة فورمولا 1 لمنظمي جائزة أستراليا عن نيتها بإلغاء جميع أنشطة جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1.

“في ضوء هذا القرار والنصائح التي حصلنا علينا من مسؤول الصحة في قطاع خدمات الصحة والسكان بحكومة ولاية فيكتوريا يعلن منظمو جائزة أستراليا الكبرى إلغاء السباق على الفور”.

وكانت هناك شكوك كبيرة حول السباق الافتتاحي للموسم بعد انسحاب مكلارين بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا، وتأجلت الجولة الرابعة للبطولة في شنغهاي التي كان من المقرر إقامتها في أبريل نيسان فيما أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى أن السباق يوم 22 مارس آذار سيقام بدون جماهير.

وساد الارتباك في حلبة ألبرت بارك مع حضور الجماهير فيما نقلت شبكة تشانل ناين المحلية عن رئيس جائزة أستراليا الكبرى أن الجمهور سيتم منعه من حضور السباق.

وتجمعت مئات الجماهير أمام الأبواب المغلقة قبل إعلان دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أنه سيتم منع حضور الجماهير حتى لو اقيم السباق.

وكانت هناك ضغوط من فرق فورمولا 1 وقال مرسيدس إنه طلب من المنظمين إلغاء السباق وإنه حزم أمتعته لمغادرة الحلبة.