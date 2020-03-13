أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

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قدر مسؤول كبير في الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية اليوم أن أكثر من 100.000 شخص في الولاية مصابون بفيروس كورونا، وقالت مديرة وزارة الصحة بالولاية إيمي أكتون في مؤتمر صحفي اليوم إلى جانب حاكم الولاية مايك ديوين :” إنه بالنظر إلى سرعة انتشار الفيروس في الولاية ، فإنها تقدر أن 1٪ على الأقل من سكان الولاية مصابون بالفيروس”.

وأضافت أكتون: “نعلم الآن ، حجم وسرعة انتشار الفيروس في المجتمع ، أن 1٪ على الأقل من السكان يحملون هذا الفيروس في أوهايو اليوم”. “لدينا 11.7 مليون شخص في الولاية وتقديرنا أن ما يزيد عن 100 ألف مواطن مصابون بالفيروس وهذا يعطي فكرة عن كيفية انتقال هذا الفيروس وانتشاره بسرعة”.

وشددت أكتون أن تأخر الولاية في إجراء الاختبارات أثر في تحديد حجم الإصابات قائلة “تأخرنا في القدرة على الاختبار مما عطل من فهمنا لحجم هذا الانتشار”.

وبحسب مستشفى جامعة جون هوبكنز الطبية فإن أكثر من 1300 شخص أثبت الاختبار إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية ومات بسبب الفيروس قرابة 36 حالة.