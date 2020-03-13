احدث الأخبار

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا
أبرز المواد
 أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية
أبرز المواد
 حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه
أبرز المواد
 إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1
أبرز المواد
 شاهد…ضبط عدد من المخالفين لقرار تعليق الدخول والخروج من القطيف
أبرز المواد
 «الصحة» تستحدث أداة «سالم» للتعامل مع «كورونا» وتقييم المخاطر الصحية في التجمعات
أبرز المواد
 إيران..المعارضة تحذر صندوق النقد من الاستجابة لدعم النظام لمكافحة فيروس كورونا وتطالب بتقديم دعم مباشر للمستشفيات
أبرز المواد
 مدني المدينة المنورة يحذر من التقلبات الجوية على المنطقة
أبرز المواد
 إخضاع رئيس الوزراء الكندي للعزل بعد تأكيد إصابة زوجته بفيروس «كورونا»
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يعرض 2000 يورو لكل مهاجر يعود طواعية إلى بلاده
أبرز المواد
 مع انتشار «كورونا».. 4 أنواع من الشاي لحماية الجهاز التنفسي من «الفيروسات»
أبرز المواد
توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

أبرز المواد
أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

أبرز المواد
مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

أبرز المواد
حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه

حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه

أبرز المواد

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=842320
المناطق_الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، توجيها لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعا لانتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ توجيهاً بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (COVID19)، وأنها احترازية.

وتهدف هذه الإجراءات لحفظ النفس الذي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ماورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.

روابط ذات صلة

أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا

أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا
مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية

مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية
حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه

حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*