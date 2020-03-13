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وزارة الصحة تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842321
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض.
وقالت وزارة الصحة : إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض.
وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.
وذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد.
وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937”.
كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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