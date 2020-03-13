التراجع مستمر بأعداد ضحايا “كورونا” في الصين وكوريا الجنوبية

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سجل عدد المصابين والوفيات من جراء فيروس “كورونا” المستجد في الصين تراجعا جديدا، حسب أرقام رسمية أعلنتها بكين، الجمعة

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضا من 15 في اليوم السابق

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80813 حتى الآن

وبلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية الخميس 3176، بزيادة 7 حالات عن اليوم السابق

وفي مركز تفشي المرض، مقاطعة خوبي وسط الصين، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة كلها في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة

وكانت الصين أعلنت الخميس أنها تجاوزت ذروة تفشي “كورونا”، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات

وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة في الصين، مما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها

من جهة أخرى، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7979 حالة

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه التراجع في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل الخميس، البالغ 114 حالة