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“كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم

“كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم
http://almnatiq.net/?p=842335
المناطق_الرياض

كشفت تقارير محلية صينية أن السلطات المحلية تنوي منع السياح والمغامرين من الوصول إلى قمة جبل “إيفرست” خلال الربيع المقبل، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد

وتنشط حركة السياح في جبل “كومولانغما” المعروف أيضا باسم “إيفرست”، الواقع بين إقليم التبت الصيني ونيبال، في ربيع كل عام، حيث تتحسن حالة الطقس

لكن يبدو أن موسم ربيع 2020 سيكون مختلفا بالنسبة لأعلى جبل في العالم، البالغ ارتفاعه 8848 مترا، حيث لن تسمح سلطات إقليم التبت بتسلقه وفقا لصحيفة “الشعب” الحكومية الصينية

ورغم تراجع أعداد ضحايا “كورونا” في الصين، تخشى السلطات المحلية تجمع السياح من جنسيات مختلفة في المنطقة الجبلية، مما قد يعزز فرص انتشار المرض

وسجلت الصين الجمعة 8 إصابات جديدة فقط بفيروس “كورونا” المستجد، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلقة بالإصابات في منتصف يناير

ومن بين حالات الإصابات الجديدة تم تسجيل 5 حالات في مدينة ووهان (وسط)، حيث كان الفيروس ظهر في أواخر العام 2019

أما الحالات الثلاث الأخرى، فسجلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تحدد جنسياتهم

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة “مستوردة” من دول أخرى، وهو ما يمثل تحديا جديدا للسلطات الصحية

كما أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن 7 وفيات أخرى في البلاد من جراء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي

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