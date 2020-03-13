احدث الأخبار

“التجارة” تُشهر بمواطنة تسترت على مُقيم لتشغيل مطعم وجبات سريعة بالدمام
أبرز المواد
 مؤسسة النقد توجه البنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية
أبرز المواد
 “كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم
أبرز المواد
 «الطيران المدني»: إجراءات احترازية ضد «كورونا» في المطارات وداخل الطائرات
أبرز المواد
 التراجع مستمر بأعداد ضحايا “كورونا” في الصين وكوريا الجنوبية
أبرز المواد
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 توجيهات من الشؤون الإسلامية.. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا
أبرز المواد
 أوهايو الأمريكية تقدر إصابة 100 ألف شخص بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 6% مع افتتاح الجلسة الصباحية
أبرز المواد
 حالة “كورونا” جديدة بالدوري الإنجليزي..تشلسي يعلن إصابة لاعبه ويعزل زملاءه
أبرز المواد
 إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1
أبرز المواد
 شاهد…ضبط عدد من المخالفين لقرار تعليق الدخول والخروج من القطيف
أبرز المواد
“التجارة” تُشهر بمواطنة تسترت على مُقيم لتشغيل مطعم وجبات سريعة بالدمام

“التجارة” تُشهر بمواطنة تسترت على مُقيم لتشغيل مطعم وجبات سريعة بالدمام

أبرز المواد
مؤسسة النقد توجه البنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية

مؤسسة النقد توجه البنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية

أبرز المواد
“كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم

“كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم

أبرز المواد
«الطيران المدني»: إجراءات احترازية ضد «كورونا» في المطارات وداخل الطائرات

«الطيران المدني»: إجراءات احترازية ضد «كورونا» في المطارات وداخل الطائرات

أبرز المواد

“التجارة” تُشهر بمواطنة تسترت على مُقيم لتشغيل مطعم وجبات سريعة بالدمام

“التجارة” تُشهر بمواطنة تسترت على مُقيم لتشغيل مطعم وجبات سريعة بالدمام
http://almnatiq.net/?p=842342
المناطق_الدمام

شهّرت وزارة التجارة بمواطنة ومُقيم من الجنسية السورية؛ جراء تورطهما في واقعة تستر تجاري بالدمام

وجرى التشهير بالمواطنة والمُقيم عقب صدور حكم قضائي بحقهما، بعدما مكّنت المواطنة المُقيم من تشغيل مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدمام

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً في الواقعة، بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط

وتضمن الحكم الصادر إبعاد المُتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد توجه البنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية

مؤسسة النقد توجه البنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية
“كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم

“كورونا” يضرب أعلى جبل في العالم
«الطيران المدني»: إجراءات احترازية ضد «كورونا» في المطارات وداخل الطائرات

«الطيران المدني»: إجراءات احترازية ضد «كورونا» في المطارات وداخل الطائرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*