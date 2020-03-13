“التجارة” تُشهر بمواطنة تسترت على مُقيم لتشغيل مطعم وجبات سريعة بالدمام

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شهّرت وزارة التجارة بمواطنة ومُقيم من الجنسية السورية؛ جراء تورطهما في واقعة تستر تجاري بالدمام

وجرى التشهير بالمواطنة والمُقيم عقب صدور حكم قضائي بحقهما، بعدما مكّنت المواطنة المُقيم من تشغيل مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدمام

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً في الواقعة، بفرض غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط

وتضمن الحكم الصادر إبعاد المُتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين