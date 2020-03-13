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إصابة كبير مستشاري المرشد الإيراني بفيروس كورونا

إصابة كبير مستشاري المرشد الإيراني بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842343
المناطق_متابعات

أصيب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الخميس، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، “خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية”. وأضافت أن العدوى انتقلت إليه وهو في الحجر الصحي الآن.

وأفادت الصحة الإيرانية، اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواء صنع محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل، موضحة أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

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