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وفاة طفل كل عشر ساعات في سوريا بسبب الحرب

وفاة طفل كل عشر ساعات في سوريا بسبب الحرب
http://almnatiq.net/?p=842349
المناطق_وكالات
ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) الحكومات والرأي العام عدم التخلي عن الأطفال السوريين. وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أن كل عشر ساعات يموت طفل جراء الحرب. وتُقدر المنظمة عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة جراء الحرب بنحو 2.8 مليون طفل، مشيرةً إلى أن كثيرًا منهم لم يذهب إلى المدرسة على الإطلاق. وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر: إن المساعدات الإنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب، لكنها يمكن أن تخفف معاناة الأضعف، وهذا مبدأ الإنسانية. وذكرت يونسيف في بيانها أن نحو 60 % من النازحين من الأطفال، مضيفةً أنهم يعانون على الجبهات القتالية من العنف والتشريد والعوز الشديد.

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