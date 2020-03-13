احدث الأخبار

تفاصيل جديدة عن أول إصابة “كورونا” في العالم
أبرز المواد
 البنوك المركزية تضخ عشرات المليارات لإنقاذ الأسواق من كورونا
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة طبرجل تطبق فرضية الحريق والإخلاء الافتراضي
منطقة الجوف
 التعليم تنفي اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية للنجاح
أبرز المواد
 قطر تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل المنافسات على بطولاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا “كوفيد 19”
أبرز المواد
 شاهد.. إيطالي يخترع حيلة طريفة للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 بلدية الخرج تتخذ عدداً من الاجراءت الوقاية للتصدي لفيروس كورونا
منطقة الرياض
 “التعليم”: لا اختبارات أو تقويم أداء أو حل واجبات بالمرحلة الحالية
أبرز المواد
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر.. عاصفة “التنين” تودي بحياة 20 شخصا
أبرز المواد
تفاصيل جديدة عن أول إصابة “كورونا” في العالم

تفاصيل جديدة عن أول إصابة “كورونا” في العالم

أبرز المواد
البنوك المركزية تضخ عشرات المليارات لإنقاذ الأسواق من كورونا

البنوك المركزية تضخ عشرات المليارات لإنقاذ الأسواق من كورونا

أبرز المواد
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة طبرجل تطبق فرضية الحريق والإخلاء الافتراضي

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة طبرجل تطبق فرضية الحريق والإخلاء الافتراضي

منطقة الجوف
التعليم تنفي اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية للنجاح

التعليم تنفي اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية للنجاح

أبرز المواد

تفاصيل جديدة عن أول إصابة “كورونا” في العالم

تفاصيل جديدة عن أول إصابة “كورونا” في العالم
http://almnatiq.net/?p=842374
المناطق - الرياض

في إطار مساعي العلماء لفهم أدق لسلوك فيروس “كورونا” المستجد والبحث عن علاج فعال له، يبحث المتخصصون دائما عن الحالة الأولى التي يمكن أن تقدم لهم خيط الوصول إلى معلومات مهمة.

وكشفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″ في العالم.

وقالت الصحيفة نقلا عن بيانات حكومية، إن أول حالة إصابة بـ”كورونا” تعود إلى منتصف نوفمبر، مضيفة أن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.

وفي يناير، بدأ العلماء دراساتهم وأبحاثهم حول “كورونا”، في محاولة للتعرف أكثر عن هذا الفيروس المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان وسط الصين.

ووفقا للبيانات الحكومية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن أول مصاب بـ”كورونا” كان يبلغ من العمر 55 عاما ويعيش في مقاطعة هوبي، التي تنتمي إليها ووهان، مضيفة أن هذه الحالة تم اكتشافها والإبلاغ عنها يوم 17 نوفمبر.

ومنذ ذلك اليوم، جرى تسجيل ما بين حالة واحدة إلى 5 حالات جديدة بشكل يومي، وفي 20 ديسمبر كانت حصيلة المصابين المؤكدة بلغت 60.

وبحلول 27 ديسمبر، أخبر تشانغ جيكسيان، وهو طبيب في مستشفى بمقاطعة هوبي، السلطات الصحية أن المرض ناجم عن فيروس جديد من نوع “كورونا”.

وتقول البيانات إن عدد المصابين حتى اليوم الأخير من عام 2019 بلغ 266.

وأوضحت الصحيفة أن هذه السجلات الحكومية، التي لم يتم نشرها للعموم، توفر معلومات قيمة حول كيفية انتشار “كورونا” في أيامه الأولى وسرعة انتقاله.

ولا يزال العلماء يبحثون عن ما يسمى بـ”المريض الصفر”، أي الحالة الأولى المصابة التي ربما لم يتم اكتشافها، التي يمكنها مساعدتهم في تتبع مصدر الفيروس التاجي.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت فإن أول حالة مؤكدة لكورونا جرى تسجيلها في الصين يوم 8 ديسمبر، لكن المنظمة لا تملك أدوات لمتابعة تفاصيل المرض، حيث تكتفي بالاعتماد على البيانات المقدمة من حكومات الدول.

روابط ذات صلة

البنوك المركزية تضخ عشرات المليارات لإنقاذ الأسواق من كورونا

البنوك المركزية تضخ عشرات المليارات لإنقاذ الأسواق من كورونا
التعليم تنفي اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية للنجاح

التعليم تنفي اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية للنجاح
قطر تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*