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دراسة جديدة تكشف “عُمر فيروس كورونا” في الهواء وعلى الأسطح

دراسة جديدة تكشف “عُمر فيروس كورونا” في الهواء وعلى الأسطح
http://almnatiq.net/?p=842376
المناطق - الرياض

لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس “كورونا” المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فعال له.

وكشفت دراسة حديثة على “كورونا”، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام.

ووفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع “medRxiv” العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس “كورونا” البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.

وجاء في الورقة البحثية، أن “كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام”.

وأضاف: “كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة”.

وكانت دراسة أخرى نشرت في فبراير الماضي، قالت إنه “إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام”.

وتابعت: “في المقابل، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة”.

ولا يزال العلماء منكبين على دراسة “كوفيد-19″، الذي انتشر في معظم دول العالم وخلف حصيلة كبيرة من الوفيات والمصابين.

وإلى حدود الساعة، لم يتم إيجاد أي علاج لفيروس “كورونا”، الذي يعتقد أنه بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

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