الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو دول العالم لدعم القطاع من آثار أزمة “كورونا”

المناطق - الرياض

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) دول العالم للاستعداد للعواقب الاقتصادية الواسعة التي ستنجم عن الضغوط الشديدة التي يتعرض لها قطاع النقل الجوي وشركات الطيران في ضوء تطورات وباء كورونا الجديد كوفيد ١٩ .

وأشار المدير التنفيذي للاتحاد ألكسندر دي جونياك في بيان له إلى أن شركات الطيران التي توظف ٢،٧ مليون شخص تحتاج إلى الدعم.

كما دعا إلى الاستعداد للأثر الاقتصادي السلبي والواسع النطاق الناجم عن وقف الرحلات الجوية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب الدول بتقديم الدعم الاقتصادي لقطاع النقل الجوي أثناء اتخاذها للتدابير التي تراها ضرورية لاحتواء الفيروس.