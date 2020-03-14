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مدرب أرسنال: أدركت أنني مصاب بكورونا “قبل الكشف”

مدرب أرسنال: أدركت أنني مصاب بكورونا “قبل الكشف”
http://almnatiq.net/?p=842399
المناطق - الرياض

ضربة جديدة كبيرة يوجهها فيروس كورونا لكرة القدم الأوروبية بعدما أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مدربه ميكيل أرتيتا اصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.

وأغلق النادي مركز التدريبات بشكل مؤقت.

وقال ميكيل أرتيتا، البالغ عمره 37 عاما، وتولى تدريب أرسنال في ديسمبر، بعدما عمل كمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، إنه شعر بالمرض “قبل خضوعه للكشف”.

وتابع “الأمر محبط لكني خضعت للكشف بعد شعوري بحالة سيئة. سأعود للعمل في أسرع وقت يتم السماح فيه لي بذلك”.

وقال أرسنال إنه يتوقع عودة العاملين الذين لم يختلطوا بالمدرب الإسباني في الأيام المقبلة وإن مركز التدريب سيتم تعقيمه.

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