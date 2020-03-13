أمين الاحساء يدشن موقع “عربات الكرفان” على شاطئ العقير

الاحساء - المناطق

دشن أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم موقع المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة “عربات الكرفان” على شاطئ العقير، أمس الخميس، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، وبمساحة اجمالية تُقدر بـ 21 ألف متر مربع، نفذتها بلدية العقير.

وخلال التدشين أكد أمين الأحساء، أن الموقع ضم بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 متر مربع، ونقاط لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 متر مربع واستيعاب 50 شخص، وتركيب الإنارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، وملعب لكرة الطائرة، ومناطق للشواء وسط استراحات مسطحات خضراء، إضافة إلى مغاسل ومراوش على امتداد الموقع.

وذكر أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظراً لكثرة ارتياد أصحاب “عربات الكرفان” لشاطئ العقير وعشوائية الوقوف في مواقع مختلفة من الشاطئ، بالإضافة إلى حاجتهم إلى خدمات خاصة بهم، كنقاط تصريف مياه الصرف الصحي، ونقاط التزود بالمياه الصالحة للاستخدام، لذا سعت الأمانة إلى إنشاء موقف خاصة بهم، وتعتبر الأمانة من أوائل الأمانات على مستوى الخليج العربي في تقديم هذه الخدمة لمرتادي الشواطئ،

واكد الملحم على أن الأمانة تسعى وبخطوات حثيثة إلى تعزيز خطتها الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ، وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، في العمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير، وتعزيزاً للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيم القطاع السياحي في المنطقة.

في حين أكد رئيس بلدية العقير راشد المسلمي، أن تصميم الموقع تم فيه مراعاة التوسع المستقبلي وفق الخطط التطويرية، عبر تخصيص مساحات لأصحاب المخيمات، وكذلك تجهيز مواقع ذات طابع المغامرات وتحديات الشباب، في حين تم ما مجموعة 16 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، وفيها عدد من الأشجار، وإضافة مقاعد خرسانية.