تعليم ” وادي الدواسر ” يناقش التدريب عن بعد لتطوير التعليم الافتراضي

وادي الدواسر - فالح الدوسري

امتداداً لتوجهات وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات واعتماد البدء بتنفيذ التعليم عن بعد من خلال عدة قنوات أهمهامنظومة التعليم الموحدة وقنوات عين التعليمية ولضمان الأداء العالي من منسوبي التعليم

عقد تعليم وادي الدواسر برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري اجتماعا بحضور رئيس قسم التدريب والابتعاث ورئيس قسم الإشرافالتربوي وعدد من المتخصصين التقنيين في أقسام الإدارة لمناقشة التدريب عن بعد وآليات تطوير الاداء لمنسوبي ومنسوبات تعليم واديالدواسر من المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الافتراضي وفي مجالات التطوير والتنمية المهنية.

وذلك جاء بالتزامن مع القرار الوزاري بتعليق الدراسة المؤقت كأجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد ” العُمري ” على أهمية تطوير الكوادر التعليمية من خلال التدريب على تطبيق الوسائل والوسائط التقنية المختلفة لمنظومة التعليم الموحدةوإكساب المتدربين والمتدربات من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المهارات اللازمة التي تمكنهم من الإبداع في التعليم عن بعد، معالتركيز على تحديد الأولويات في المجال التدريبي حسب احتياج المعلمين والمعلمات من خلال حقائب تدريبية مصممه خصيصاً بما يوائماحتياجات العمل على منظومة التعليم الموحدة وبما يضمن التقدم المهني والتطوير الشخصي لهم، وكذلك التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة2030 التحول الرقمي. الجدير بالذكر أن إدارة التعليم بوادي الدواسر استحدثت روابط إلكترونية للتعليم الإلكتروني على موقعها الرسميويتضمن أيقونة خاصة بالتدريب لتمكين المعلمين والمعلمات من التسجيل في البرامج التدريبية وسيتم إطلاق الموقع رسميًا مطلع الأسبوعالقادم إن شاء الله.