احدث الأخبار

نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”
المنطقة الشرقية
 تعليم ” وادي الدواسر ” يناقش التدريب عن بعد لتطوير التعليم الافتراضي
منطقة الرياض
 أمين الاحساء يدشن موقع “عربات الكرفان” على شاطئ العقير
المنطقة الشرقية
 شاهد.. بوريس جونسون يُرعب البريطانيين والعالم بتصريح خطير حول كورونا
أبرز المواد
 سعر الذهب ينخفض في التعاملات الفورية
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو دول العالم لدعم القطاع من آثار أزمة “كورونا”
أبرز المواد
 وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع 2.1 %
أبرز المواد
 ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الى 428 حالة في النمسا
أبرز المواد
 يسبقون أقرانهم بـ3 أشهر.. دراسة مثيرة حول تركيز الطفل بالقراءة
أبرز المواد
 فحص طالبات مدرسة خالطن زميلتهن.. عمها قدم من «مشهد»
أبرز المواد
 تسجيل أول إصابة ب«كورونا» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
أبرز المواد
نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”

نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”

المنطقة الشرقية
تعليم ” وادي الدواسر ” يناقش التدريب عن بعد لتطوير التعليم الافتراضي

تعليم ” وادي الدواسر ” يناقش التدريب عن بعد لتطوير التعليم الافتراضي

منطقة الرياض
أمين الاحساء يدشن موقع “عربات الكرفان” على شاطئ العقير

أمين الاحساء يدشن موقع “عربات الكرفان” على شاطئ العقير

المنطقة الشرقية
شاهد.. بوريس جونسون يُرعب البريطانيين والعالم بتصريح خطير حول كورونا

شاهد.. بوريس جونسون يُرعب البريطانيين والعالم بتصريح خطير حول كورونا

أبرز المواد

تعليم ” وادي الدواسر ” يناقش التدريب عن بعد لتطوير التعليم الافتراضي

تعليم ” وادي الدواسر ” يناقش التدريب عن بعد لتطوير التعليم الافتراضي
http://almnatiq.net/?p=842418
وادي الدواسر - فالح الدوسري

امتداداً لتوجهات وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات واعتماد البدء بتنفيذ التعليم عن بعد من خلال عدة قنوات أهمهامنظومة التعليم الموحدة وقنوات عين التعليمية ولضمان الأداء العالي من منسوبي التعليم

عقد تعليم وادي الدواسر برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري اجتماعا بحضور رئيس قسم التدريب والابتعاث ورئيس قسم الإشرافالتربوي وعدد من المتخصصين التقنيين في أقسام الإدارة لمناقشة التدريب عن بعد وآليات تطوير الاداء لمنسوبي ومنسوبات تعليم واديالدواسر من المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الافتراضي وفي مجالات التطوير والتنمية المهنية.

وذلك جاء بالتزامن مع القرار الوزاري بتعليق الدراسة المؤقت كأجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد ” العُمري ” على أهمية تطوير الكوادر التعليمية من خلال التدريب على تطبيق الوسائل والوسائط التقنية المختلفة لمنظومة التعليم الموحدةوإكساب المتدربين والمتدربات من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات المهارات اللازمة التي تمكنهم من الإبداع في التعليم عن بعد، معالتركيز على تحديد الأولويات في المجال التدريبي حسب احتياج المعلمين والمعلمات من خلال حقائب تدريبية مصممه خصيصاً بما يوائماحتياجات العمل على منظومة التعليم الموحدة وبما يضمن التقدم المهني والتطوير الشخصي لهم، وكذلك التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة2030 التحول الرقمي. الجدير بالذكر أن إدارة التعليم بوادي الدواسر استحدثت روابط إلكترونية للتعليم الإلكتروني على موقعها الرسميويتضمن أيقونة خاصة بالتدريب لتمكين المعلمين والمعلمات من التسجيل في البرامج التدريبية وسيتم إطلاق الموقع رسميًا مطلع الأسبوعالقادم إن شاء الله.

روابط ذات صلة

مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية

مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية
مستشفى تمير العام يستقبل 11 إصابة في حادث مروري

مستشفى تمير العام يستقبل 11 إصابة في حادث مروري
تأهيل “40” حالة من ذوات الإعاقة نفسياً بالرياض

تأهيل “40” حالة من ذوات الإعاقة نفسياً بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*