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نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”

نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”

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نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”

نسائية الهفوف تواصل حملتها “مخاطر التزيين النسائي”
http://almnatiq.net/?p=842419
الاحساء - المناطق

واصلت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف، حملتها التوعوية “مخاطر التزيين النسائي” والهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي العام لأصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية ومرتاديها حول مخاطر التزيين النسائي.

حيث زارت فرق الإدارة النسائية بالبلدية ٨٥ منشأة على نطاق مدينة الهفوف، وتضمنت الحملة عرض أهم الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بصالونات التزيين، وعرض بعض المخالفات المرصودة والتي صدرت بحقها تعاميم من الجهات المختصة، كما تم توزيع منشورات توعوية للحد من مخاطر التزيين، كما تم عرض فيديو توضيحي لكيفية استخراج وتجديد الرخص عن طريق موقع بلدي.

كما تم ارسال رسائل إلكترونية sms للتأكيد على ضرورة استخراج شهادة اختصاص لممارسي مهنة تنظيف البشرة، وذلك بحسب ما تنصه لوائح صحة البيئة، وتم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا (١٩covid) من تعقيم الأجهزة والعناية بلبس الكمامات والقفازات أثناء ممارسة أنشط التزيين بمختلف أصنافه، وذلك حماية وتحقيقاً لسلامة أفراد المجتمع.

في الوقت نفسه، أكدت الإدارة النسائية ببلدية الهفوف بقيادة “مروة المنصور” بأنها حريصة على استمرار الخط التوعوي، والمتزامن والمترابط مع الخط الرقابي، وذلك لإحداث تغيرات إدراكية إيجابية حول السلوكيات الخاطئة التي تمارسها بعض المنشئات وتضر بالصحة العامة، وتعزيز التواصل الاجتماعي بمشاركة المستفيدات في العملية الرقابية التي تديرها وتنفذها البلدية، وذلك بالمبادرة والاتصال على مركز البلاغات والطوارئ (٩٤٠) عند ملاحظة أي مخالفة للقيام بالإجراءات اللازمة.

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