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ديوان المظالم ينبه على عدد من التدابير الاحترازية في محاكمه ويدعو لاستعمال خدماته الإلكترونية

ديوان المظالم ينبه على عدد من التدابير الاحترازية في محاكمه ويدعو لاستعمال خدماته الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=842426
المناطق - واس

اعتمد ديوان المظالم في إطار ما يصدر من بيانات وتعليمات رسمية وما تتخذه الجهات المختصة من احتياطات وتدابير تجاه الوقاية من فيروس كورونا COVID-19، خطة عمل احترازية على مستوى محاكمه وإداراته وذلك للإسهام في الحد من تبعات انتشار هذا الفيروس إثر مراجعات المستفيدين للمحاكم الإدارية.
وفي هذا الإطار ينبه ديوان المظالم على عدم الحاجة إلى مراجعة المحاكم في عدد من الإجراءات؛ إذ يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة معين الإلكترونية، حيث يغني الدخول إلى المنصة عن الحضور إلى المحكمة، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة، مثل خدمات: تقديم الدعوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى، واستلام نسخة الحكم غير التنفيذية، وتقديم طلب الاستئناف، والعديد من الخدمات الأخرى.
كما يعتزم الديوان تنفيذاً للخطة مراعاة تنسيق عدد الحضور ودخولهم لقاعات الجلسات وتجنب التزاحم، كما نصت توجيهات رئاسة الديوان على توفير جميع المتطلبات الوقائية وفق تعليمات الجهات المختصة، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية التي من شأنها رفع مستوى الوعي بمخاطر الأوبئة وانتشارها، وتفادي انتقالها عبر المخالطة اليومية، والاحتياطات اللازمة للعناية بأهمية الأخذ بأسباب السلامة والوقاية،إلى جانب توفير المتطلبات الصحية والتدابير الإجرائية اللازمة للمحافظة على سلامة مرافق المحاكم وصحة المستفيدين، وذلك من خلال التنسيق بتجنب الازدحام، توفير وسائل العناية الصحية بجميع المرافق.
كما يرحب ديوان المظالم بخدمة المستفيدين وتلقي استفساراتهم وطلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة محاكمه عبر وسائل التواصل المتعددة المتاحة على حساباته الرسمية في تويتر، والواتس آب على الرقم 0112156388، إضافة إلى الرقم الموحد 920000553.

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