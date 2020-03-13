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وفدا المملكة والكويت يودعان لدى الأمم المتحدة نسخة عن الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

وفدا المملكة والكويت يودعان لدى الأمم المتحدة نسخة عن الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة
http://almnatiq.net/?p=842432
المناطق - واس

قام وفدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة لدى الأمم المتحدة، أمس، بإيداع مشترك لدى الأمم المتحدة لنسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والتي وقعها عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعن دولة الكويت معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح وزير الخارجية.
كما قام الوفدان الشقيقان بإيداع نسخة من مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وملاحقها والتي وقعها عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعن دولة الكويت معالي الدكتور خالد على محمد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والموقعتين في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2020 .
ويأتي هذا الإيداع المشترك حرصا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وانطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، لاسيما تلك المتعلقة بالاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
مثّل المملكة العربية السعودية خلال مراسم الإيداع لدى الأمم المتحدة عضو اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في وفد المملكة الدائم السكرتير أول نداء أبو علي، ومثّل دولة الكويت المستشارة تهاني الناصر رئيسة اللجنة المعنية بالشؤون القانونية في الوفد الكويتي الدائم.

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