فيروس «كورونا» يصيب كرة القدم الأوروبية بالشلل

المناطق - وكالات

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم (الجمعة) أنه قرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، المقررة في الأسبوع المقبل، بسبب «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف الاتحاد القاري: «في ضوء التطورات الجارية نتيجة انتشار فيروس (كوفيد – 19) في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها حكومات مختلفة، فقد تقرر تأجيل كل مباريات بطولتي الأندية الأوروبية المقررة في الأسبوع المقبل».

ويأتي القرار قبل اجتماع الأزمة الطارئ للاتحاد القاري الثلاثاء المقبل، الذي من المقرر أن يناقش فيه الاتحاد كل الخيارات المطروحة بالنسبة للفترة المقبلة، بما في ذلك احتمال تأجيل بطولة أوروبا 2020، المقررة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

في السياق، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي الذي كان من المقرر أن يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الأربعاء المقبل، في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، إصابة جناحه كالوم هادسون – أودوي بفيروس «كورونا»، وبالتالي عُزل الفريق بكامله.

وأعلنت رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم «بريمييرليغ» ارجاء المباريات حتى الرابع من أبريل (نيسان) المقبل.

كما تم تأجيل مباراتي دوري الأبطال المقررتين الثلاثاء المقبل، بين يوفنتوس الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي، وبين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مديد الإسباني، لأن لاعبي يوفنتوس وريال مدريد يخضعون لحجر صحي.

وسيبحث الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المقبل مع جميع أطراف وممثلي اللعبة الشعبية في القارة، آخر تطورات الموقف، وكيفية إنهاء الموسم وبطولة أوروبا 2020.

بدورها، أعلنت رابطة دوري كرة القدم الفرنسية اليوم، أنها قررت تعليق جميع مباريات بطولتي دوري الدرجة الأولى والثانية في البلاد حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس «كورونا».

كما قالت رابطة دوري ألمانيا لكرة القدم اليوم، إنها اقترحت إلغاء المباريات بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الثاني من أبريل (نيسان) القادم بسبب انتشار فيروس «كورونا». وأضافت أن مباريات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ستمضي قدماً كما هو مقرر لها، بداية من اليوم، وأن المباريات ستقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، تنفيذاً لتعليمات السلطات المحلية.