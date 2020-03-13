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الهيئة العامة للإحصاء : تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر

الهيئة العامة للإحصاء : تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر

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الهيئة العامة للإحصاء : تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر

الهيئة العامة للإحصاء : تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 حتى إشعار آخر
http://almnatiq.net/?p=842453
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم، عن تعليق “مرحلة العد الفعلي” لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 “تعداد السعودية 2020” حتى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق “مرحلة العد الفعلي” في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق “مرحلة العد الفعلي” وصولاً لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11 /7/ 1441هـ.

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