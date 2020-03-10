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جامعة الجوف حولت (1159) مقرراً و (7698) شعبة إلى نظام التعلم الإلكتروني

جامعة الجوف حولت (1159) مقرراً و (7698) شعبة إلى نظام التعلم الإلكتروني

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جامعة الجوف حولت (1159) مقرراً و (7698) شعبة إلى نظام التعلم الإلكتروني

جامعة الجوف حولت (1159) مقرراً و (7698) شعبة إلى نظام التعلم الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=842456
الجوف - محمد الحسن

كشف تقرير صادر عن جامعة الجوف، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم، عن بعد عن منجزاتها في مجال التحول للتعلم الإلكتروني خلال الخمس سنوات الماضية، وبين التقرير تحويل (1159) مقرراً، و(7698) شعبة إلى التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس من الجنسين على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعلم الإلكتروني.
وتضمن التقرير، إحصاءات لنسب استخدام نظام التعلم الإلكتروني بالجامعة في الفترة من 2015م إلى 2020م، موضحاً أن نسبة الإنجاز في تفعيل الحد الأساسي لمتطلبات نظام البلاك بورد بالجامعة بلغت (91،5%)، ونسبة تطبيق أدوات النظام في المقررات الإلكترونية بلغت (96،4%)، فيما كان عدد الطلاب المستخدمين لنظام التعلم الإلكتروني بالجامعة (24996) طالباً وطالبة، وبلغ عدد المقررات والشعب المطروحة عبر نظام بلاك بورد (1092) مقرراً و(7001) شعبة إلكترونية بالجامعة وفروعها، يشارك في تدريسها نحو (1778) عضو هيئة تدريس من الجنسين، وبلغ عدد الطلاب المسجلين في المقررات الإلكترونية (21311) طالباً وطالبة، و(25) مقرراً إلكترونياً يدرس بنظام التعليم الإلكتروني الكامل، ثمانية مقررات منها (متطلبات الجامعة) تدرس لجميع الطلاب، و(339) شعبة إلكترونية بالجامعة وفروعها، حيث يشارك في تدريسها نحو (162) عضو هيئة تدريس من الجنسين.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي، إنه بالإضافة للمقررات الإلكترونية هنالك (42) مقرراً مدمجاً تدرس بنظام التعليم الإلكتروني الجزئي مع المحاضرات الصيفية في القاعات الدراسية، و(358) شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في
المقررات المدمجة (11378) طالباً وطالبة، يشارك في تدريسها (142) عضو هيئة تدريس من الجنسين.

وأكد د. العنزي، أن عمادة التعلم الإلكتروني على مدار السنوات الخمس الماضية نفّذت ما يقارب (8453) محاضرة افتراضية، إضافة إلى تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس من الجنسين على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعلم الإلكتروني، وإنتاج عدد من المواد التثقيفية والتوعوية التي تشرح تفعيل التعلُّم الإلكتروني باستخدام البلاك بورد، وإنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس في أدوات التعلم الإلكتروني.

وتتميّز المقررات الإلكترونية المقدمة بسهولة التعديل والتغيير في طرق التدريس المستخدمة بالطريقة التي تناسب الطلاب، فمنهم من تناسبهم الطريقة المرئية، وبعضهم تناسبهم الطريقة المسموعة أو المقروءة، وآخرون تناسبهم الطريقة العملية، كما تتميز أيضاً بسهولة الوصول إلى المعلم في أسرع وقت، وذلك خارج أوقات التعلم الرسمية، حيث أصبح
المتعلم قادراً على إرسال استفساراته وأفكاره إلى المعلم من خلال البريد الإلكتروني .

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