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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يُعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يُعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يُعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي
http://almnatiq.net/?p=842463
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي – رحمه الله – ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي – رحمه الله – ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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