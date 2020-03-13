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مدني بريدة يستخرج طفل سقط بخزان ماء بعمارة تحت الإنشاء بحالة حرجة

مدني بريدة يستخرج طفل سقط بخزان ماء بعمارة تحت الإنشاء بحالة حرجة
http://almnatiq.net/?p=842487
المناطق - بريدة
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة  في الساعة الثالثة من مساء  هذا اليوم  الجمعة بلاغاً عن فقدان  طفل  يبلغ من العمر ٣ سنوات  في حي الفايزية وبعد البحث  عنه من قبل فرق الانقاذ تم الاشتباه بسقوطه داخل خزان عماره تحت الانشاء ملاصقة لمنز ل والده حيث  حيث تم العثور عليه داخل الخزان الذي تبلغ مساحته ٣*٣ م بعمق ٢م  ممتلئ بالماء .
تم إخراج الطفل وهو بحالة حرجة جداً  ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة  و الاطفال ببريده وتنفيذ الجانب الوقائي واستكمال اجراءات السلامة بالموقع .
ذكر ذلك المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل الذي شدد على اهمية مراقية الاطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم .

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