مدني بريدة يستخرج طفل سقط بخزان ماء بعمارة تحت الإنشاء بحالة حرجة

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة بلاغاً عن فقدان طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات في حي الفايزية وبعد البحث عنه من قبل فرق الانقاذ تم الاشتباه بسقوطه داخل خزان عماره تحت الانشاء ملاصقة لمنز ل والده حيث حيث تم العثور عليه داخل الخزان الذي تبلغ مساحته ٣*٣ م بعمق ٢م ممتلئ بالماء .

تم إخراج الطفل وهو بحالة حرجة جداً ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة و الاطفال ببريده وتنفيذ الجانب الوقائي واستكمال اجراءات السلامة بالموقع .

ذكر ذلك المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل الذي شدد على اهمية مراقية الاطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم .