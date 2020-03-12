أمانة تبوك تواصل العمل لإزالة تجمعات مياه الأمطار في شوارع وأحياء المنطقة

المناطق - تبوك

تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة بوكالة الخدمات العمل لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مختلف الطرق الرئيسة والفرعية وطرق الأحياء بالمنطقة منذ فجر الأمس وحتى اليوم.

وأكدت الأمانة أن العمل مستمراً لجميع نواحي المدينة وخصوصا في الشوارع الرئيسة لضمان أن تكون سالكة وخالية من العوائق.

وذكرت أمانة المنطقة أن جميع الشوارع الرئيسة والجسور سالكة دون أي تعطل لحركة السير بسبب تجمعات مياه الأمطار حيث أن المضخات المثبتة في عدة مناطق عملت بكفاءة عالية وقد جرى التأكد من سلامة أداء منظومة الصرف الصحي.

وأضافت أنه جرى التأكد من عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار في المناطق الحيوية وفي حالة وجود ذلك يتم التوجه إليها من قبل الفرق بشكل عاجل وقد عملت الأمانة على توفير عدد من صهاريج سحب المياه إضافة إلى عدد من المضخات وقرابة الـ 500 موظف بين مشرف وعامل.

وزات أمانة تبوك أن الفرق تعاملت مع جميع تجمعات مياه الأمطار في المناطق الداخلية لضمان عدم تضرر قاطني تلك المناطق وضمان تنقلهم من وإلى مساكنهم، حيث تواجدت فرق العمل ميدانياً منذ اللحظات الأولى لتساقط مياه الأمطار من يوم الخميس حتى ظهر يوم الجمعة وجرى توزيع الموارد حسب الحاجة ومباشرة العمل ومازال العمل مستمرا، إضافة إلى إزالة أضرار تساقط الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة جراء العواصف التي مازالت تؤثر على منطقة تبوك حتى هذه اللحظة.