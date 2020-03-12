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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان
http://almnatiq.net/?p=842500
جازان - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته الى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان ولسمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان ، في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان  -رحمه الله-  .

وعبّر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لسمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان ولسمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فرحان والى كافة أفراد أسرتهم وذويهم ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويها الصبر والسلوان.

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