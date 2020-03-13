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ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”

ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”

أبرز المواد

ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”

ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”
http://almnatiq.net/?p=842503
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الجمعة، إن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وكتب ترمب على تويتر: “أجرينا التغييرات، وسيجرى الفحص قريبا على نطاق واسع للغاية. ألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق”.

وانتقد ترمب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إحدى أهم المؤسسات الأميركية في مكافحة الفيروس، لاستخدام نظام فحص قال إنه سيظل دوما “غير دقيق وبطيء بالنسبة للتعامل مع وباء كبير النطاق”.

ولم يذكر ترمب سبب عدم دقة نظام الفحص، لكن أنتوني فوتشي، أهم مسؤول أميركي في مكافحة الأمراض المعدية، قال أمس الخميس، إن الناس لا يمكنهم الخضوع للفحص بسهولة، وإن نظام الفحص الأميركي “لا يتسق تماما مع ما نحتاجه الآن”.

من أميركا

ويجد المسؤولون والمشرعون الأميركيون صعوبة في التحري عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في البلد، وهو ما عزوه لانخفاض معدلات الفحص.

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