احدث الأخبار

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا
أبرز المواد
 ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان
منطقة جازان
 أمانة تبوك تواصل العمل لإزالة تجمعات مياه الأمطار في شوارع وأحياء المنطقة
منطقة تبوك
 إسبانيا تتجه لإعلان الطوارئ والاستعانة بالجيش لاحتواء كورونا
أبرز المواد
 مدني بريدة يستخرج طفل سقط بخزان ماء بعمارة تحت الإنشاء بحالة حرجة
منطقة القصيم
 وزارة الصحة الأردنية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا
أبرز المواد
 55 ألف وحدة تحت الإنشاء يتيحها “سكني” في منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 النيابة العامة : مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مواجهة كورونا من الجرائم الموجبة للمُساءلة
أبرز المواد
 أمطار على محافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يُعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي
أبرز المواد
إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا

أبرز المواد
ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”

ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان

منطقة جازان
أمانة تبوك تواصل العمل لإزالة تجمعات مياه الأمطار في شوارع وأحياء المنطقة

أمانة تبوك تواصل العمل لإزالة تجمعات مياه الأمطار في شوارع وأحياء المنطقة

منطقة تبوك

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=842506

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسيعقد الاتحاد القاري الثلاثاء القادم اجتماعًا طارئًا لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولي الأندية وممثلين للاعبين.

روابط ذات صلة

ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”

ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”
إسبانيا تتجه لإعلان الطوارئ والاستعانة بالجيش لاحتواء كورونا

إسبانيا تتجه لإعلان الطوارئ والاستعانة بالجيش لاحتواء كورونا
وزارة الصحة الأردنية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا

وزارة الصحة الأردنية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*