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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 798 حالة

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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 798 حالة

بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 798 حالة
http://almnatiq.net/?p=842509
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 798 حالة، مقارنة مع 590 يوم أمس.
وأوضح كبير المستشارين العلميين في بريطانيا السير باتريك فالانس في تصريح صحفي ، أن أفضل طريقة للحد من انتشار المرض في هذه الأوقات تتمثل في عزل المصابين بالسعال والحمى أنفسهم لمدة أسبوع على الأقل.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة كرة القدم الإنجليزية اليوم تعليق جميع المباريات في البلاد بما فيها منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الثالث من شهر أبريل القادم.

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