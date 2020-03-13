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“الغذاء والدواء” تحذر من جل “Shield” المعقم لليدين

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“الغذاء والدواء” تحذر من جل “Shield” المعقم لليدين

“الغذاء والدواء” تحذر من جل “Shield” المعقم لليدين
http://almnatiq.net/?p=842512
المناطق - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم “Shield” من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).
وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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