الصحة العالمية : أوروبا بؤرة رئيسية لانتشار “كورونا” ومنع السفر وحده لا يكفي

المناطق - وكالات

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت “بؤرة” للوباء.

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر للمنظمة منذ قليل، إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس، مشدد على أنه على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى.

وتابع، يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وإن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته.. فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى.

وطالب المجتمعات بأن تتعاون فيما بينها وتمييز شعب أو مجتمع بأنه مصدر الوباء أمر غير مقبول.. مشيرا إلى أن المسئولية تقع على الجميع.

إجراءات منع السفر لن تجدي وحدها

وطالب مدير “الصحة العالمية” رجال السياسة حول العالم بأداء أكبر في مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن إجراءات منع السفر لن تجدي وحدها في انتشار فيروس كورونا ويجب التركيز على وسائل أخرى.

وأوضح أنه تم تخصيص صندوق للتعامل مع فيروس كورونا ويمكننا الآن تلقي المساهمات في صندوق التضامن، ونوصي بإلغاء التجمعات خاصة الرياضية منها، كما ندعو للاستفادة من تجارب الصين وكوريا الجنوبية واليابان في مكافحة انتشار الفيروس.

وأكد أن إجراءات العزل يجب أن تترافق مع خطوات أخرى منها نشر الوعي.. موضحا أن الإجراءات التي نوصي بها تهدف لمساعدة النظام الصحي.

وخلال اليومين الماضيين تسارعت وتيرة إجراءات وقف السفر وغلق المدارس والغاء التجمعات وحظر التواجد في المقاهي والمراكز التجارية في عدد كبير من دول العالم مع اتساع رقعة الإصابة بالفيروس لتتجاوز 130 ألف حالة حول العالم .

يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية أفادت اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال مسئولان في إدارة ترامب بحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، إن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة الطوارئ للسماح بإغاثة الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.