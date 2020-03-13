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مكتب العمل بعفيف يحقق المركز الثالث في مستوى رضاء العملاء

مكتب العمل بعفيف يحقق المركز الثالث في مستوى رضاء العملاء
http://almnatiq.net/?p=842525
المناطق - الرياض

حقق مكتب العمل بمحافظة عفيف، التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المركز الثالث في خدمة العملاء على مستوى مكاتب الموارد بالمملكة العربية السعودية في الفئة الثانية. وجاء التقييم بناءً على الاستبيان الشهري الذي تعده وكالة خدمة العملاء لقياس مدى رضا العملاء عن أداء المكاتب، بهدف تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الجودة، حيث توزعت معايير التقييم على ثلاثة محاور رئيسية الانطباع العام عن المكتب ويشمل نظافة المرافق، وتوفر أماكن الانتظار، وسهولة التواصل مع المسؤولين عند الحاجة.
أما ثاني المحاور فيتعلق بالخدمات المقدمة للعملاء، وتشمل استقبالهم في القسم المختص، وجودة الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى توفر الأدلة والوثائق والمعلومات المتعلقة بها. وانحصر المحور الثالث في طريقة تقديم الخدمة من حيث سلوك الموظف وإلمامه بالخدمات المقدمة وحسن تصرفه عند تقديم الخدمات وتلقي الشكاوى والاقتراحات. ويتم تسجيل تلك الاستبيانات في نظام معًا للتقييم الذي يمر بعدة مراحل إلكترونية قبل أن يستعرض الأداء الشهري لكل مكتب على حدة في نهاية كل شهر.

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