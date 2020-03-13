احدث الأخبار

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر.. عاصفة “التنين” تودي بحياة 20 شخصا
أبرز المواد
 الكويت تضم القادمين من مصر إلى قائمة “الحجر المؤسسي”
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا
أبرز المواد
 مكتب العمل بعفيف يحقق المركز الثالث في مستوى رضاء العملاء
منطقة الرياض
 أمير الرياض يرعى حفل السباق الكبير على كأس المؤسس غداً
أبرز المواد
 الصحة العالمية : أوروبا بؤرة رئيسية لانتشار “كورونا” ومنع السفر وحده لا يكفي
أبرز المواد
 الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكونغو تجري 120 عملية جراحية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذر من جل “Shield” المعقم لليدين
أبرز المواد
 بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 798 حالة
أبرز المواد
 إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا
أبرز المواد
 ترمب: قريباً فحوص كورونا ستُجرى “على نطاق كبير”
أبرز المواد
وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
مصر.. عاصفة “التنين” تودي بحياة 20 شخصا

مصر.. عاصفة “التنين” تودي بحياة 20 شخصا

أبرز المواد
الكويت تضم القادمين من مصر إلى قائمة “الحجر المؤسسي”

الكويت تضم القادمين من مصر إلى قائمة “الحجر المؤسسي”

أبرز المواد
الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا

الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا

أبرز المواد

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842537
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.
وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.
وأضافت أن من بين الحالات ال24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً.
وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
وقد أهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937” ، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

روابط ذات صلة

مصر.. عاصفة “التنين” تودي بحياة 20 شخصا

مصر.. عاصفة “التنين” تودي بحياة 20 شخصا
الكويت تضم القادمين من مصر إلى قائمة “الحجر المؤسسي”

الكويت تضم القادمين من مصر إلى قائمة “الحجر المؤسسي”
الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا

الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحاته بشأن كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*