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بلدية الخرج تتخذ عدداً من الاجراءت الوقاية للتصدي لفيروس كورونا

http://almnatiq.net/?p=842542
المناطق -أشرف العصيمي

اتخذت بلدية محافظة الخرج عدداً من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره في المجمعات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والحدائق والمتنزهات.

وشملت الإجراءات التي وجه بها رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري بالتأكد من قيام جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستهلك كالمطاعم ،والمطابخ والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة وكذلك محلات الحلاقة بوضع الكمامات وارتداء القفازات .

كما وجه بالتأكد من إغلاق جميع المقاهي التي تقدم خدمة الشيشة ،وكذلك قيام البلدية بغسل الأسواق والحدائق وتعقيمها بشكل مستمر والتأكيد على المجمعات التجارية بوضع المعقمات .

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