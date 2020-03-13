شاهد.. إيطالي يخترع حيلة طريفة للوقاية من كورونا

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المناطق - الرياض

قرر مواطن إيطالي أن يتبع نصائح السلطات الصحية في بلاده والتي تدعو إلى ترك مسافة نحو متر واحد مع الأشخاص في التجمعات والأسواق.

وبحسب قناة “أيه بي سي نيوز” الأميركية فإن رجلا من العاصمة الإيطالية كان يتجول في أحد أسواق روما وهو يرتدي ما يشبه طبق خشبي دائري يحيطه به من كل الجهات مما يمنع الآخرين من الاقتراب منه.

وقد أثارت فعلة ذلك الكهل الكثير من ردود الفعل على تواصل الاجتماعي بين محبذ لهذه الفكرة وأنه قد تساهم في الوقاية من فيروس كورونا أن الكثير من خبراء الصحة قالوا أن عطسة الشخص المصاب بذلك المرض لا تؤثر على الأشخاص السليمين إذا كان بعيدين عنه بمسافة متر واحد على الأقل.


وبالمقابل سخر آخرون من ذلك “الاختراع الطريف” واعتبروه محاولة من الرجل للحصول على الشهرة عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا باتت أكثر بلد أوروبي ينتشر فيه فيروس كورونا، إذ ارتفع عدد المصابين فيها إلى أكثر من 15 ألف إصابة، وفقًا لما ذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية يوم الخميس.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 1016 حالة، وذلك بالتزامن إعلان الحكومة تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء إيطاليا وإيقاف كافة الأنشطة العامة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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