شاهد.. إيطالي يخترع حيلة طريفة للوقاية من كورونا

المناطق - الرياض

قرر مواطن إيطالي أن يتبع نصائح السلطات الصحية في بلاده والتي تدعو إلى ترك مسافة نحو متر واحد مع الأشخاص في التجمعات والأسواق.

وبحسب قناة “أيه بي سي نيوز” الأميركية فإن رجلا من العاصمة الإيطالية كان يتجول في أحد أسواق روما وهو يرتدي ما يشبه طبق خشبي دائري يحيطه به من كل الجهات مما يمنع الآخرين من الاقتراب منه.

وقد أثارت فعلة ذلك الكهل الكثير من ردود الفعل على تواصل الاجتماعي بين محبذ لهذه الفكرة وأنه قد تساهم في الوقاية من فيروس كورونا أن الكثير من خبراء الصحة قالوا أن عطسة الشخص المصاب بذلك المرض لا تؤثر على الأشخاص السليمين إذا كان بعيدين عنه بمسافة متر واحد على الأقل.

This man took a unique approach to social distancing at a market in Rome. https://t.co/GDqrFI4gdp pic.twitter.com/NsQOTkv35b

— ABC News (@ABC) March 13, 2020