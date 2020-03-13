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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل المنافسات على بطولاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا “كوفيد 19”

أبرز المواد

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل المنافسات على بطولاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا “كوفيد 19”

http://almnatiq.net/?p=842548
المناطق - واس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة حتى إشعارٍ آخر، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أبرزها تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة تنظيمها في الكاميرون.
وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم، أن اتحاد “كاف” قرر تأجيل المنافسات حتى إشعار آخر، في أعقاب الهواجس والأحداث التي يشهدها العالم بشأن انتشار هذا الفيروس، إذ بات وباءً عالمياً بحسب منظمة الصحة العالمية.
وشمل التأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، وتصفيات نهائيات كأس العالم للسيدات لمنتخبات ما دون 20 عاما، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2020، مشيراً إلى المواعيد الجديدة التي سيعلنها في وقت لاحق.

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