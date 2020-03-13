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الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=842551
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت اليوم بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وبين المصابين 49 شخصا تم إجلاؤهم عن مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة الفيروس، وعن اليابان.

وأضافت أن الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن.

يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.

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