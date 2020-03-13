هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة طبرجل تطبق فرضية الحريق والإخلاء الافتراضي

المناطق - الجوف

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طبرجل التابعة لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف ، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بالمحافظة ، فرضية الحريق والإخلاء الافتراضي، والتي شارك فيها بالإضافة للدفاع المدني ؛ هيئة الهلال الأحمر السعودي والدوريات الأمنية والمرور .

وتضمنت الفرضية سماع جرس الإنذار في مبنى الفرع ومن ثم عملية إخلاء المبنى من الموظفين، وفرضية الإصابة لأحد العاملين، مع الاتصال بعمليات الدفاع المدني لمباشرة الموقع، حيث نُفذ فيها الانتقال السريع إلى نقطة التجمع خارج مبنى الهيئة، وذلك من خلال تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي، وكذلك خطة الإسناد البشري .