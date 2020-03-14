المغرب تعلن تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المغرب تعلن تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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المغرب تعلن تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المغرب تعلن تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842565

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 سنة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية أن الأمر يتعلق بمواطنة فرنسية وصلت إلى مدينة تارودانت يوم الإثنين 2 مارس قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض المرض يوم 10 مارس الجاري.
وتابع البيان أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحد مستشفيات مدينة أغادير حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، إضافة إلى القيام بإجراءات البحث عن الأشخاص الذين خالطوا المصابة.

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