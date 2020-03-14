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الأسهم الأمريكية تشهد صعود كاسح بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

الأسهم الأمريكية تشهد صعود كاسح بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

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الأسهم الأمريكية تشهد صعود كاسح بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

الأسهم الأمريكية تشهد صعود كاسح بعد إعلان حالة طوارئ وطنية
متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=842567
المناطق - الرياض

صعدت الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة اليوم بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وإن لم يحل ذلك دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.
وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من ستة بالمئة في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض ، لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا ثمانية بالمئة على الأقل الأسبوع بأكمله.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36 بالمئة ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 230.38 نقطة أو 9.29 بالمئة مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة أو 9.35 بالمئة إلى 7874.88 نقطة.

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